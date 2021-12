Venha connosco à Expo 2020 no Dubai

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um episódio inteiramente dedicado à Expo 2020, no Dubai. É isso que lhe prometemos para este fim de semana, uma viagem pelos pavilhões, histórias, personagens e figuras que fazem a exposição universal que decorre até março nos Emirados Árabes Unidos (EAU).





A carregar o vídeo ... Video Teaser Sábado Viajante Dubai - Ep.26

A viagem dacomeça no pavilhão Terra, com o alerta para o que os humanos andam a fazer aos solos e ao fundo do mar. Daí, seguimos para a visita ao espaço dos EAU, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava.Nesta visita à Expo 2020 teremos ainda tempo para descobrir o pavilhão de Portugal, provar os petiscos da equipa de Chakall e dar um pulo à área da Mobilidade, onde vamos entender a evolução do cavalo árabe à corrida espacial.Terminamos em festa com concertos e as impressionantes projeções de vídeo na Praça Al Wasl, o coração deste grande evento. Tudo para descobrir neste sábado de manhã na CMTV.Veja ou reveja este e outros episódios a qualquer momento em sabado.pt/viajante