Califórnia. Um sonho em família

O pai, a mãe, uma filha de 5 anos e outra de 10 meses, num carro, com uma tenda e fraldas. Com o objetivo de 30 dias a desbravar a Califórnia sem ir à falência. Trepámos montanhas nevadas, rebolámos nas dunas do deserto e avistámos ursos e leões-marinhos.