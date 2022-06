David Goldblatt: “A máfia russa infiltrou-se nos clubes para lavar dinheiro”

Escritor, professor universitário e historiador de desporto, há 20 anos que investiga a globalização do futebol e as suas ligações à política. Autor do aclamado livro The Ball Is Round (2006), publicou em 2019 The Age of Football: The Global Game in the 21st Century (A era do futebol: O jogo global no século XXI, editado pela MacMillan, sem tradução em português), que com as suas 549 páginas é uma autêntica Bíblia sobre a influência do futebol nos quatro cantos do mundo.