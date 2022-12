Lisboa é a quarta melhor cidade do mundo para estrangeiros

Lisboa foi considerada a quarta melhor cidade do mundo para expatriados pelo Expat City Ranking 2022. Esta classificação representa uma subida de 14 posições relativamente ao 18º lugar em que a capital portuguesa ficou classificada em 2021.







Pedro Catarino/Cofina

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O ranking é feito pela InterNations, a maior comunidade de expatriados do mundo, tendo em conta 50 cidades e, em 2022, coloca Valência, Dubai e a Cidade do México no pódio. Já na ponta oposta da tabela encontram-se Paris, Frankfurt e Johannesburg.O estudo tem em conta 56 aspetos diferentes da vida urbana, incluindo de igual forma aspetos emocionais e aspetos factuais. Todos estes aspetos são agrupados por categorias: qualidade de vida, facilidade de adaptação, trabalho, finanças pessoais e fatores essenciais. A pior classificação de Lisboa é relativa às perspetivas de trabalho e segurança no trabalho, na qual se encontra em 44º lugar.Lisboa encontra-se em quinto lugar no Índice de Finanças Pessoais uma vez que 69% dos expatriados estão satisfeitos com o custo de vida, enquanto a média global se localiza nos 45%. No entanto, são apresentados resultados muito próximos da média para os fatores relacionados com a renda familiar disponível ser suficiente ou mais do que suficiente para levar uma vida confortável (71%) e com o sentimento de que recebem de uma forma justa pelo seu trabalho (27%).Um irlandês que vive em Lisboa e foi entrevistado para o estudo referiu que "os salários em geral são muito baixos em Portugal" e 25% dos inquiridos avaliaram negativamente o estado da economia nacional.Apesar dos fracos resultados no que toca a finanças e trabalho, Lisboa é "uma das cidades onde os expatriados estão mais felizes com a sua vida no estrangeiro". Dos estrangeiros que vivem na capital portuguesa, 86% consideram-se felizes, enquanto a média global é de 71%. "Apenas os expatriados em Valência são ainda mais felizes."É também uma das cidades mais bem avaliadas no Índice de Qualidade de Vida, tendo-se localizado no quinto lugar, uma vez que 98% dos expatriados estão satisfeitos com o clima, 94% com as oportunidades para praticar desportos recreativos e 87% com a cultura e a vida noturna. "Mais de nove em cada dez sentem-se seguros em Lisboa" e 93% acham fácil deslocar-se a pé ou de bicicleta. Um indiano partilhou com a InterNations: "Tudo aqui é ótimo, o clima, as pessoas, a comida e a natureza".Lisboa está em quinto lugar no Índice de Facilidade de Adaptação, com 82% dos expatriados a considerarem os residentes locais simpáticos e educados e 81% a afirmarem que a adaptação à cultura local foi fácil. Um americano afirmou: "Adoro os portugueses, são hospitaleiros, pacientes e despreocupados. São prestáveis, gentis e educados".