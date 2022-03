Expo 2020: no Dubai viu-se e comeu-se Portugal

Leonor e Pedro partilham um leite creme, "está muito bom". Ela é neurocientista, ele economista. Vivem há dois anos em Abu Dhabi, "mas já estivemos 15 anos em Londres". A saudade de Portugal é muita e, por isso, não deixaram escapar a oportunidade de visitar o pavilhão português na Expo Dubai. Na varanda do restaurante Al-Lusitano, a única com vista para o Jubilee Park, onde hoje atuarão Norah Jones, Christina Aguilera e o Dj Tiesto, dizem-nos que gostaram muito do vídeo de apresentação do País, projetado na primeira sala. Isabel, sentada na mesa ao lado com amigos de Guimarães, da Póvoa do Varzim e de Viana do Castelo, corrobora: "aquelas imagens do Porto, do Douro, da Madeira estavam lindíssimas".