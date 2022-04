Reportagem SÁBADO na frente de guerra: Kharkiv, terra-fantasma

Em Kharkiv, as sirenes que anunciam o risco de ataques aéreos já quase não soam. Um mês de guerra é muito tempo e os bombardeamentos aqui passaram a fazer parte das vidas que definham. Sem comida, com pouca água, muitos cortes de eletricidade e nenhum dinheiro. Na segunda cidade da Ucrânia, quem pôde já fugiu. E foram muitos os que optaram por sair. Do milhão e meio de habitantes de toda a área de Kharkiv, restam uns 500 mil. Muitos só sobrevivem. A maioria permanece em casa ou nos abrigos subterrâneos. São essencialmente velhos e alguns sem capacidade de locomoção. Kharkiv é hoje a negação da cidade. É uma terra-fantasma.