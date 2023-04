Aos 106 anos, Apo Whang-Od representa "os ideais do conceito de belo para a comunidade e cultura filipina".

Tatuadora filipina torna-se na mulher mais velha do mundo a ser capa da Vogue

Apo Whang-Od tornou-se na pessoa mais velha do mundo a ser capa de uma revista Vogue. Aos 106 anos, a mulher oriunda das Filipinas teve direito ao destaque por manter viva a "arte milenar do batok".







Falamos uma técnica tradicional que consiste na execução de tatuagens utilizando um espinho e um vara de bambu que é mergulhado em corantes naturais e posteriormente espetado na pele.De acordo com a publicação da Vogue Filipinas, Apo Whang-Od começou a tatuar com apenas 16 anos e é agora descrita na como "a última mambabatok da sua geração".Foi responsável por desenhar símbolos de "força, bravura e beleza" na pele de "milhares de pessoas que fizeram peregrinações até à aldeia de Buscalan". Nos últimos anos há cada vez mais turistas atraídos por este tipo de arte e jovens interessados em aprendê-la.Apo Whang-Od conseguiu não só ser a mulher mais velha a entrar numa capa da revista de moda, mas tornou-se também uma das poucas mulheres indígenas a ter tal destaque. Para a equipa que esteve por trás da capa, a centenária representa "os ideais do conceito de belo para a comunidade e cultura filipina".Anteriormente, era a atriz Judi Dench que tinha o título, depois de ser capa da Vogue Reino Unido aos 85 anos.