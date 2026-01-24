Trump ameaça Canadá com tarifas de 100% devido a aproximação à China

Trump deixou o aviso que “a China vai devorar o Canadá vivo, vai destruí-lo completamente, incluindo os seus negócios, tecido socia e modo de vida em geral”.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Donald Trump afirmou, este sábado, que pode impor tarifas de 100% sobre todas as importações canadianas caso p país avance com um acordo comercial com a China.



Mark Carney com Donald Trump Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Nas redes sociais, o presidente norte-americano afirmou que se o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, “pensa que vai transformar o Canadá num ‘porto de entrega’ para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, está redondamente enganado”.

“Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingindo por uma tarifa de 100% sobre os bens e produtos canadianas que entrarem nos Estados Unidos”, referiu na Truth Social.

Trump deixou ainda o aviso que “a China vai devorar o Canadá vivo, vai destruí-lo completamente, incluindo os seus negócios, tecido socia e modo de vida em geral”.

Desde o início do seu mandato que Trump tem ameaçado vários países com tarifas económicas, de forma a fazer valer a sua vontade. Em alguns dos casos teve sucesso, mas outras vezes – como aconteceu recentemente com os países europeus que enviaram tropas para a Gronelândia - acabou por recuar.