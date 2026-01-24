Sábado – Pense por si

Trump ameaça Canadá com tarifas de 100% devido a aproximação à China

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 19:15
Trump deixou o aviso que “a China vai devorar o Canadá vivo, vai destruí-lo completamente, incluindo os seus negócios, tecido socia e modo de vida em geral”.

Donald Trump afirmou, este sábado, que pode impor tarifas de 100% sobre todas as importações canadianas caso p país avance com um acordo comercial com a China.  

Mark Carney com Donald Trump
Mark Carney com Donald Trump Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Nas redes sociais, o presidente norte-americano afirmou que se o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, “pensa que vai transformar o Canadá num ‘porto de entrega’ para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, está redondamente enganado”.  

“Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingindo por uma tarifa de 100% sobre os bens e produtos canadianas que entrarem nos Estados Unidos”, referiu na Truth Social.  

Trump deixou ainda o aviso que “a China vai devorar o Canadá vivo, vai destruí-lo completamente, incluindo os seus negócios, tecido socia e modo de vida em geral”. 

Desde o início do seu mandato que Trump tem ameaçado vários países com tarifas económicas, de forma a fazer valer a sua vontade. Em alguns dos casos teve sucesso, mas outras vezes – como aconteceu recentemente com os países europeus que enviaram tropas para a Gronelândia - acabou por recuar. 

