Pai da menina que fez um desenho pela paz na Ucrânia preso em Minsk

Alexei Moskalev foi detido em Minsk depois de ter fugido da Rússia no dia em que foi condenado. O homem foi condenado pelos seus comentários nas redes sociais, depois da filha ter feito um desenho na escola contra a guerra.







SOTA/Handout via REUTERS

Dmitry Zakhvatov, advogado familiarizado com o caso, referiu à Reuters que Alexei Moskalev foi provavelmente localizado através do seu telemóvel, referindo que "alguém cometeu um erro" porque o fugitivo "provavelmente utilizou o telemóvel de uma forma inadequada".A jornalista Marina Ovsyannikova, conhecida pelos seus protestos contra a invasão à Ucrânia, também confirmou esta versão: "Alexei Moskalev foi avisado com antecedência para desligar o seu telemóvel e retirar o seu cartão SIM antes de fugir. No entanto, em Minsk, Alexei decidiu ligá-lo por algum motivo", estas declarações foram publicadas nas redes sociais da jornalista, que de seguida as apagou.As autoridades bielorrussas já confirmaram que Alexei Moskalev foi detido a pedido das autoridades russas mas ainda não está claro como é que o condenado conseguiu chegar até ao país vizinho, apesar desta ser uma fronteira comum para aqueles que tentar fugir da Rússia sem encontrarem as autoridades.O caso começou em abril do ano passado quando Masha Moskalev, com doze anos, desenhou uma bandeira ucraniana onde escreveu as palavras "Glória à Ucrânia" e uma bandeira russa onde escreveu "Não à guerra!".A escola denunciou o desenho às autoridades locais, que aumentaram a vigilância sobre a família e Alexei Moskalev acabou por ser multado por uma publicação anti-guerra nas redes sociais. Em dezembro o apartamento da família foi revistado e Alexei Moskalev acabou por ser acusado uma vez que já tinha sido condenado a uma multa por um delito semelhante, no qual desacreditou o exército.Nesse momento, as autoridades retiraram ao acusado a guarda de Masha e colocaram-na numa instituição, a criança não tem contacto com o pai nem foi vista por ninguém desde dia 1 de março.Na terça-feira, Alexei Moskalev acabou por ser condenado a dois anos de prisão e, no mesmo dia, foi publicada a informação de que estava desaparecido.Em 2022, a mulher de Alexei Moskalev, que também estava em prisão domiciliária, conseguiu fugir e deixar a Rússia em segurança.