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17 de março de 2026 às 08:30

“Numa escala de zero a dez, ele tem sido um oito”: Trump diz ter falado com Macron sobre o Estreito de Ormuz

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que falou com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre um eventual envolvimento de França na segurança do Estreito de Ormuz. Trump disse acreditar que Macron poderá apoiar os esforços para proteger a rota marítima.

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