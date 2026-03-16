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16 de março de 2026 às 21:03

“Venham ajudar-nos com o Estreito de Ormuz”: Trump pede apoio a aliados para reabrir rota marítima

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou, esta segunda-feira, a outros países para enviarem navios de guerra e ajudarem a reabrir o Estreito de Ormuz. O líder norte-americano disse “encorajar fortemente” os aliados a apoiar os esforços para garantir a segurança da via marítima.

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