Aeroporto na Dinamarca esteve encerrado devido à presença de drones

Luana Augusto
23:00
Episódio acontece pouco tempo depois de terem sido detetados drones na Estónia, Roménia e Polónia.

O Aeroporto de Copenhaga, na Dinamarca, esteve na segunda-feira encerrado devido à passagem de dois ou três drones "de grande porte" na área.

Aeroporto dinamarquês encerrado devido a drones
A informação foi avançada pela polícia local, que adiantou ainda que os drones vieram de direções diferentes, e confirmada pela próprio aeroporto, através de uma publicação na rede social X.

O momento levou a "atrasos e cancelamentos de voos", tendo sido desviados cerca de 35 voos deste aeroporto, segundo o serviço FlightRadar. Encerrado pelas 20h26 locais, o aeroporto só reabriu algumas horas depois.

A primeira-ministra, Mette Frederiksen, entretanto já criticou este incidente e classificou-o como o "ataque mais grave à infraestrutura dinamarquesa até à data", . O mesmo foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que através da rede social X alertou: "a nossa infraestrutura está em risco"

Este episódio acontece pouco tempo depois de terem sido também detetados drones na Estónia, Roménia e Polónia.

