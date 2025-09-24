Aeroporto na Dinamarca esteve encerrado devido à presença de drones

Episódio acontece pouco tempo depois de terem sido detetados drones na Estónia, Roménia e Polónia.

O Aeroporto de Copenhaga, na Dinamarca, esteve na segunda-feira encerrado devido à passagem de dois ou três drones "de grande porte" na área.



Aeroporto dinamarquês encerrado devido a drones Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

A informação foi avançada pela polícia local, que adiantou ainda que os drones vieram de direções diferentes, e confirmada pela próprio aeroporto, através de uma publicação na rede social X.

Københavns Lufthavn åbner igen efter at have været lukket pga. droneaktivitet. Der vil dog være forsinkelser og aflyste afgange. Passagerer bedes holde sig orienteret hos deres flyselskab. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025

O momento levou a "atrasos e cancelamentos de voos", tendo sido desviados cerca de 35 voos deste aeroporto, segundo o serviço FlightRadar. Encerrado pelas 20h26 locais, o aeroporto só reabriu algumas horas depois.

A primeira-ministra, Mette Frederiksen, entretanto já criticou este incidente e classificou-o como o "ataque mais grave à infraestrutura dinamarquesa até à data", cita o DW. O mesmo foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que através da rede social X alertou: "a nossa infraestrutura está em risco"

Este episódio acontece pouco tempo depois de terem sido também detetados drones na Estónia, Roménia e Polónia.