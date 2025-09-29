Aulas suspensas, voos cancelados e atrasos nos transportes. Tempestade Gabrielle chega a Espanha

Foram emitidos alertas vermelhos para Tarragona e Castellón.
As cidades espanholas de Valência, Tarragona e Castellón estão esta segunda-feira a ser fortemente afetadas pela tempestade Gabrielle. Este ciclone passou pelos Açores na semana passada, e no fim de semana chegou a Portugal Continental, tendo sido registadas 332 ocorrências, entre as quais quedas de árvores e inundações, segundo os dados mais recentes. Agora, em Espanha, mais precisamente no Aeroporto de Valência, já foram cancelados pelo menos quatro voos, noticia o jornal El Mundo, ao citar a operadora de aeroportos AENA.
Tempestade Gabrielle afeta Valência, Tarragona e CastellónLUSA
Os transportes estão a ser fortemente condicionados. Segundo o El Mundo, os comboios suburbanos de Valência estão com atrasos. Além disso, existem pelo menos oito estradas cortadas também em Valência, Catalunha e Aragão.
Devido às chuvas torrenciais esperadas para esta segunda-feira também as aulas foram suspensas, segundo o mesmo jornal. A população entretanto já foi instada a evitar zonas de fácil inundação e a seguir as recomendações das autoridades locais.
????EXTREMO | Los restos del Huracán Gabrielle, que transitó hace una semana al noreste del Caribe, han llegado a España y Portugal convertidos en una borrasca.
??Lluvias torrenciales en Zaragoza, España, han provocado inundaciones catastróficas en las últimas horas.
