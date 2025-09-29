Aulas suspensas, voos cancelados e atrasos nos transportes. Tempestade Gabrielle chega a Espanha

As cidades espanholas de Valência, Tarragona e Castellón estão esta segunda-feira a ser fortemente afetadas pela tempestade Gabrielle. Este ciclone passou pelos Açores na semana passada, e no fim de semana chegou a Portugal Continental, tendo sido registadas 332 ocorrências, entre as quais quedas de árvores e inundações, segundo os dados mais recentes. Agora, em Espanha, mais precisamente no Aeroporto de Valência, já foram cancelados pelo menos quatro voos, noticia o jornal El Mundo, ao citar a operadora de aeroportos AENA.



Tempestade Gabrielle afeta Valência, Tarragona e Castellón LUSA

Os transportes estão a ser fortemente condicionados. Segundo o El Mundo, os comboios suburbanos de Valência estão com atrasos. Além disso, existem pelo menos oito estradas cortadas também em Valência, Catalunha e Aragão.

Devido às chuvas torrenciais esperadas para esta segunda-feira também as aulas foram suspensas, segundo o mesmo jornal. A população entretanto já foi instada a evitar zonas de fácil inundação e a seguir as recomendações das autoridades locais.

????EXTREMO | Los restos del Huracán Gabrielle, que transitó hace una semana al noreste del Caribe, han llegado a España y Portugal convertidos en una borrasca.



??Lluvias torrenciales en Zaragoza, España, han provocado inundaciones catastróficas en las últimas horas.



??Decenas… pic.twitter.com/MoVVBJjajC — Jean Suriel (@JeanSuriel) September 29, 2025

Em Tarragona e Castellón o alerta vermelho irá permanecer até às 12h (11h de Lisboa) desta segunda-feira. Já em Valência prolonga-se até à meia-noite.