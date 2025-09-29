Aulas suspensas, voos cancelados e atrasos nos transportes. Tempestade Gabrielle chega a Espanha

Sábado – Pense por si

Foram emitidos alertas vermelhos para Tarragona e Castellón.

As cidades espanholas de Valência, Tarragona e Castellón estão esta segunda-feira a ser fortemente afetadas pela tempestade Gabrielle. Este ciclone na semana passada, e no fim de semana , tendo sido registadas 332 ocorrências, entre as quais quedas de árvores e inundações, segundo os dados mais recentes. Agora, em Espanha, mais precisamente no Aeroporto de Valência, já foram cancelados pelo menos quatro voos, noticia o jornal El Mundo, ao citar a operadora de aeroportos AENA.

Tempestade Gabrielle afeta Valência, Tarragona e Castellón
Tempestade Gabrielle afeta Valência, Tarragona e Castellón LUSA

Os transportes estão a ser fortemente condicionados. Segundo o El Mundo, os comboios suburbanos de Valência estão com atrasos. Além disso, existem pelo menos oito estradas cortadas também em Valência, Catalunha e Aragão.

Devido às chuvas torrenciais esperadas para esta segunda-feira também as aulas foram suspensas, segundo o mesmo jornal. A população entretanto já foi instada a evitar zonas de fácil inundação e a seguir as recomendações das autoridades locais.

Em Tarragona e Castellón o alerta vermelho irá permanecer até às 12h (11h de Lisboa) desta segunda-feira. Já em Valência prolonga-se até à meia-noite. 

