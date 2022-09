Dezenas de crianças migrantes foram dadas como desaparecidas no Texas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nos Estados Unidos o problema é real e tem aumentado de ano para ano. Cada vez são mais as crianças e jovens migrantes que chegam ao país desacompanhados, ou seja, totalmente sozinhos e sem a presença dos pais ou qualquer representante legal.



REUTERS/Adrees Latif

A polícia de Houston apercebeu-se que, desde o ano passado, dezenas de migrantes menores de idade têm sido dados como desaparecidos na cidade do Texas. No início deste verão, um detetive da unidade policial reparou que existia um número padrão de jovens que eram inseridos em famílias de acolhimento mas que, mais tarde, acabavam por fugir sem qualquer justificação.

Perante a preocupação, segundo avança a agência Reuters, a polícia de Houston reportou estes casos ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS) e ao governo norte-americano. Perante a denúncia, em agosto, a HHS – entidade responsável pelo acolhimento destas crianças – decidiu implementar uma investigação de emergência na área de Houston.

Em pouco menos de um mês, descobriram que desde o final do ano passado, cerca de 57 crianças migrantes foram dadas como desaparecidas na localidade. Pelo menos 9 destes jovens terão fugido de abrigos estatais e estariam sob a supervisão da HHS. Ainda assim, as autoridades dizem não ter encontrado evidências de tráfico sexual ou exploração infantil e garantem que 46 destes menores foram entretanto localizados. Mas avaliando o panorama regional o caso torna-se ainda pior: só no Condado de Harris, no Texas, desde outubro de 2021 até junho de 2022 foram dados como desaparecidos mais de 6.300 menores.

O que justifica então estes números? As autoridades norte-americanas explicam que, alguns do jovens encontrados têm atualmente mais de 18 anos, razão pela qual decidiram "mudar de vida". Outros acabaram por abandonar as casas de acolhimento para se reunirem com familiares que, entretanto conseguiram vistos de entrada no país. Mas ambos estes casos são uma minoria, razão pela qual as investigações prosseguem.

À Reuters, um elemento do HHS confirmou que nunca tinha visto no país um número tão grande de crianças dadas como desaparecidas numa só localidade. Ainda assim ressalva não ter a certeza se este caso se trata de uma "nova tendência" ou de algo que já acontecia mas só agora foi detetado.

Mario Bruzzone, elemento da Comissão de Mulheres Refugiadas, considera que é importante perceber que muitos destes jovens vêm de cenários de conflitos e vivenciaram experiências traumáticas nos países de origem ou na entrada para os Estados Unidos. Ainda assim alerta que as autoridades têm de estar mais em cima destes fenómenos de forma a evitar casos de tráfico.

Esta tem sido uma das maiores batalhas da presidência de Joe Biden. Nos últimos anos, o número de menores que chegam aos Estados Unidos desacompanhados tem aumentado substancialmente e sobrecarregado os Serviços Fronteiriços. Paralelamente, continuam a registar-se casos de crianças detidas em locais sobrelotados durante mais de 72 horas.

Para colmatar o problema, o país já tomou medidas para aumentar o número de abrigos de emergência e agilizou os processos de legalização privilegiando que estas crianças sejam entregues a familiares ou, em último caso, a famílias de acolhimento. O principal objetivo é evitar que sejam enviadas para lares ou instituições onde podem ser vítimas de maus-tratos.