Como são acolhidas as crianças ucranianas em Portugal?

A guerra na Ucrânia provocou a maior crise migratória desde a II Guerra Mundial. Milhares de pessoas já fugiram do país e procuraram refúgio maioritariamente na Europa. Portugal já deu resposta positiva a mais de 31 mil pessoas, 11 mil menores. Destas, 433 crianças entraram no nosso País sem os pais e, pelo menos 14, chegaram completamente sozinhas. Mas os números podem aumentar nos próximos dias com a chegada ao país de mais um voo humanitário que se prevê que transporte mais 263 refugiados.