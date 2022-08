Quando os pais se separam e raptam os próprios filhos

João ficou sem os três filhos que a ex-mulher levou para a Estónia, António teve a filha raptada pela mãe, num processo que se arrastou no Brasil. Casos de rapto e alienação parental como estes não são raros e quem sofre são as crianças, dizem os especialistas.

Separado dos três filhos desde que a ex-mulher os raptou, João Lopes Marques conta como vive o "pesadelo" há mais de dois anos. A longa história começou em julho de 2020. João, a mulher e as crianças estavam em Lisboa quando a mãe decidiu fugir com Agnes, então com 9 anos, Jonas, de 5, e Carmen, de 3, para a Estónia, seu país de origem. Os últimos tempos têm sido para este pai uma "angústia permanente".