Criança portuguesa de 12 anos forçada a casar em Espanha

Uma criança portuguesa de 12 anos terá sido forçada a casar, no Bairro de El Vacie, em Sevilha, Espanha. O ‘marido’, também menor e que estava em fuga de um centro penitenciário de jovens, terá maltratado a menina, mas acabou por ser detido pela Polícia Nacional.







De acordo com a imprensa de Sevilha, capital da Andaluzia, os pais da criança regressaram a Portugal após o casamento, razão pela qual a menina está agora numa casa de acolhimento de vítimas. Apresentava “um aspeto físico e emocional lamentável”, refere a polícia. As autoridades tiveram de lidar com a oposição dos familiares do menor detido.