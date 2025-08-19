Sábado – Pense por si

Mundo

Yaroslav Trofimov: "Há um enorme custo desta guerra, mas o da rendição será maior. Haverá valas comuns"

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 23:00

A luta é existencial porque o projeto russo é abertamente genocida, aponta o jornalista - e a memória do País, e da sua avó, mostram a escolha única dos ucranianos. Escreveu um livro para o provar.

A avó contava-lhes histórias dos anos 30, 40, 50, na Ucrânia ocupada. Muitas não eram felizes. Trofimov leu diários, documentou-se, e escreveu um romance sobre as memórias das pessoas, do País, do Holodomor ao NKVD (antecessor do KGB), da II Guerra Mundial às purgas, prisões, traições, ignomínias, crimes e muitos mortos que explicam o never again ucraniano pós-2022. Um país sem amor, o primeiro romance do escritor, jornalista e correspondente estrangeiro do Wall Street Journal Yaroslav Trofimov só é fição para melhor explicar a realidade. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Forças armadas Morte Guerra Conflito guerra e paz Ucrânia Rússia Yaroslav Trofimov Segunda Guerra Mundial RIA Novosti KGB NKVD The Wall Street Journal União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Yaroslav Trofimov: "Há um enorme custo desta guerra, mas o da rendição será maior. Haverá valas comuns"