Além dos corpos sem vida, foram ainda encaminhadas 16 pessoas para o hospital, entre as quais crianças. Segundo os bombeiros apresentavam sinais de exuastão e insolação. Caso já está a ser investigado e há três suspeitos detidos.

Encontrados 46 mortos dentro de camião no Texas

Os corpos de 46 migrantes foram encontrados sem vida dentro de um camião, na segunda-feira, em San Antonio, no Texas. Esta é um dos mais mortíferos acidentes dos últimos anos relacionados com a imigração ilegal entre a fronteira dos EUA com o México.