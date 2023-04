Suécia ameaça deportar idosa britânica com Alzheimer

Uma idosa de nacionalidade britânica, que sofre de Alzheimer e se encontra acamada, era para ser deportada da Suécia por não ter o passaporte atualizado desde a entrada em vigor do Brexit. A mulher de 74 anos, que é totalmente dependente, encontra-se a viver com um filho, a nora e os quatro netos.







DR

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo o The Guardian , Kathleen Poole ficou viúva e decidiu mudar-se de Macclesfield para a Suécia, há 18 anos, para poder estar mais perto do filho, da nora – que tem nacionalidade sueca – e dos quatro netos.Sete anos mais tarde veio a desenvolver uma demência e deu entrada num lar perto da casa onde vivia. A situação rapidamente se degradou até ficar totalmente incapacitada, não conseguindo alimentar-se ou ir à casa de banho sem ajuda.Com a saída do Reino Unido da União Europeia, os cidadãos britânicos foram autorizados a permanecer nos países onde se encontravam mas, em alguns casos, isso envolvia tratar de uma série de papéis e documentos legais.A família explica que como a idosa se encontrava numa situação de saúde delicada não viajou com a mesma até ao Reino Unido para tratar dos documentos. Agora, como não tem passaporte e não pode andar ou falar, encontra-se totalmente impedida de viajar e confrontada com um pedido de extradição.A notícia recebeu rapidamente a condenação internacional e foi classificada como uma "aplicação errada, cruel, desumana e profundamente chocante do acordo de saída do Reino Unido" da União Europeia.Na sexta-feira passada, a família chegou mesmo a receber um contacto da embaixada britânica em Estocolmo onde eram "pressionados" para encontrar uma casa de repouso no Reino Unido.No país foram várias as pessoas que ficaram "profundamente chocadas" com uma "aplicação cega" da lei, até porque falamos de um transporte altamente delicado uma vez que Kathleen Poole teria de ser "içada num avião e transportada por uma equipa de enfermagem".O caso chegou mesmo à Comissão Europeia e à organização British in Europe e na quarta-feira, a família recebeu uma notificação da embaixada britânica a dar conta que os serviços de imigração suecos tinham "colocado em espera" o processo de deportação.