Espanhola esconde filhos em Portugal para impedir vacinação

Uma mulher espanhola de 46 anos fugiu com os filhos para Portugal para evitar que as crianças, de 12 e 14 anos, fossem vacinados contra a covid-19. Identificada apenas como Cristina M.C., a mulher, que sofre de pneumonia, acabou por regressar a Sevilha, onde viva, sendo detida pelas autoridades da Guarda Civil Espanhola.



Influenciada pelos movimentos anti-vacina, Cristina, que se opõe a todos os tipos de vacinação, havia iniciado um processo judicial em Sevilha para isentar os filhos da imunização contra a covid-19, contra os desejos do pai, David K., de quem está separada.



Quando o Instituto de Medicina Legal de Sevilha recusou o pedido, alegando que não havia qualquer impedimento médico que tornasse a vacina desaconselhável para as crianças, o juiz concedeu a David a custódia temporária dos filhos para o propósito único da sua vacinação contra a covid-19, e quaisquer outras vacinas que estivessem em falta.