Carne enlatada e em pouca quantidade. Boris Becker “chocado” com as condições na cadeia

Ex-tenista afirma que ficou "chocado" com as condições da prisão, a comida de má qualidade e em pouca quantidade e a falta de higiene na prisão de Wandsworth. A lenda alemã do ténis foi condenada a 2 anos e meio de prisão por ter escondido capitais no seu processo de falência.