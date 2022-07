EUA: reclusas acusam prisioneiros do sexo masculino de as terem violado

Dezenas de mulheres dizem ter sido vítimas de agressões físicas e sexuais, durante várias horas, por reclusos do sexo masculinos no Indiana. Segundo as prisioneiras, os homens terão pago mil dólares (cerca de 981 euros) aos guardas prisionais para lhes darem acesso às celas.