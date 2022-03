Foi o ódio à Rússia que levou a Polónia a abrir fronteiras antes encerradas

A Polónia já recebeu desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia mais de 2 milhões de refugiados. Especialista diz que a rapidez com que a UE acolheu estes refugiados tem a ver com a existência de um "inimigo comum".

A Polónia foi julgada, em 2020, pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por ter violado a lei europeia ao recusar-se a receber requerentes de asilo entre os anos de 2015 e 2017. No final de 2021, foram construídas vedações de arame farpado, enviados militares para a fronteira com a Bielorrússia e milhares de refugiados iraquianos e afegãos foram deixados a morrer ao frio, enquanto a União Europeia triplicava os fundos para a gestão das fronteiras na Letónia, Lituânia e Polónia com o objetivo de reduzir o acesso ao asilo e aumentar as detenções na fronteira.