Coronavírus: 4.923 mortos e mais de 131 mil infetados em todo o mundo

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 131.460 e o número de mortes subiu para 4.923, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 17h00 desta quinta-feira.Citando fontes oficiais, a AFP refere que, no total, foram registadas em 116 países e territórios 7.360 novas contaminações e 357 novas mortes desde o balanço das 17h00 de quarta-feira.Os países que anunciaram novas mortes nas últimas 24 horas são a Itália, com 189 novos casos, o Irão (75) e a Espanha (37).A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, registou um total de 80.793 casos, incluindo 3.169 mortes e 62.793 curas. Quinze novos casos e 11 novas mortes foram anunciados entre quarta-feira e hoje.Noutras partes do mundo, hoje às 17h00 registava-se um total de 1.754 mortes (346 novas) para 50.668 casos (7.345 novas).Os países mais afetados após a China são Itália, com 1.016 mortes em 15.113 casos, Irão com 429 mortes (10.075 casos), Espanha com 84 mortes (2.968 casos) e Coreia do Sul, com 66 mortes (7.869 casos).Desde quarta-feira às 17h00, Polónia, Áustria, Guiana, Argélia, Azerbaijão, anunciaram as primeiras mortes ligadas ao novo coronavírus. Cuba, Guiana, Jamaica anunciaram os primeiros casos.A Ásia teve um total até hoje de 90.773 casos (3.253 mortes), a Europa 27.741 casos (1.182 mortes), o Médio Oriente 11.035 casos (440 mortes), os Estados Unidos e Canadá 1.416 casos (39 mortes), América Latina e Caraíbas 207 casos (3 mortes), a Oceânia 155 casos (3 mortes), África 134 casos (3 mortes).Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).Em Portugal, a DGS atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.Há ainda 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira. No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.