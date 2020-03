Covid19: Nova Iorque declara estado de emergência e Disneyland na Califórnia fecha no sábado

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, declarou, esta quinta-feira, o estado de emergência naquela cidade norte-americana, enquanto a Disneyland, na Califórnia, vai encerrar ao público no sábado, medidas anunciadas para combater a doença Covid-19

O presidente do município de Nova Iorque adiantou que estas medidas excecionais que visam combater a propagação do novo coronavírus podem estender-se "durante alguns meses", citado pela agência espanhola Efe.

Esta decisão, que concede poderes especiais às autoridades locais, adiciona-se à declaração anunciada hoje pelo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo.

Andrew Cuomo proibiu qualquer atividade ou evento com mais de 500 participantes, decisão que levou ao encerramento de teatros e recintos desportivos.

O parque de diversões Disneyland, em Anaheim, no estado da Califórnia, também anunciou hoje que vai encerrar ao público a partir de sábado (14 de março).

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela empresa, citado pela agência Associated Press, a Disneyland Park e a Disney Califórnia Adventure Park vão estar encerrados até ao final do mês, apesar de ainda não terem sido registados casos de infeção naquelas instalações.

A decisão foi tomada na sequência de uma avaliação feita junto do governador daquele estado, Gavin Newson, que decidiu limitar concentrações de mais de 250 pessoas.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. Um dos doentes já teve alta.