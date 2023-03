Coreia do Norte anuncia drone submarino capaz de causar um tsunami nuclear

A Coreia do Norte testou num novo drone capaz de lançar um ataque nuclear submarino, refere esta sexta-feira a agência estatal. Durante o teste, feito ontem, o novo aparelho viajou a uma profundidade de 80 a 150 metros por mais de 59 horas, tendo disparado uma carga não-nuclear nas águas da sua costa leste, refere a agência de notícias KCNA, citada pela Reuters.







KRT via Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ao mesmo tempo que testava uma arma que o seu país diz ser capaz de lançar um tsunami nuclear, o líder norte-coreano, Kim Jong-un avisou para o fim dos treinos militares conjuntos entre a vizinha Coreia do Sul e os EUA.Os analistas acreditam que estes testes servem para mostrar a Washington e Seoul que a Coreia do Norte tem aumentado a diversidade de ameaças nucleares. Ainda assim, desconfiam que este novo aparelho esteja pronto para ser usado.Pyongyang quer mostrar "aos EUA e à Coreia do Sul que, numa guerra, dispõe vários vetores de armas nucleares com os quais os aliados teriam de se preocupar e dizem ainda que o alvo seria vasto", referiu Ankit Panda, membro sénior do Carnegie Endowment for International Peace sediado nos Estados Unidos."Haveria silos, vagões, submarinos e lança-mísseis rodoviários móveis. E agora estão a adicionar este torpedo submarino ao conjunto", acrescentou.Na segunda-feira, a Coreia do Norte lançou um míssil de curto alcance a partir de um silo subterrâneo. No que foi um teste diferente dos habituais quando se trata deste tipo de lançamentos.Segundo descreveu a KCNA, o "Haeil", ou tsunami, é um novo sistema de drones que visa fazer ataques furtivos às águas inimigas e destruir uma armada ou portos operacionais com a criação de uma onda radioativa de grandes proporções, através de uma explosão submarina. "Este drone de ataque nuclear submarino pode ser lançado de qualquer costa ou porto ou ainda lançado por um navio", informou ainda a agência de notícias, indicando que Kim Jong-un esteve presente no teste.A Coreia do Sul anunciou, entretanto, estar a analisar estas afirmações da vizinha do Norte. Uma fonte anónima das forças armadas norte-americanas indicou à Reuters não haver sinais de nenhum teste nuclear.As forças internacionais não têm ideia se a Coreia do Norte - um país altamente isolado do exterior - teria a capacidade para reduzir o tamanho das ogivas nucleares de forma a caberem dentro de um drone submarino.