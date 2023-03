Visita de Carlos III a França adiada por causa dos protestos

A visita do rei Carlos III a França foi adiada por causa dos protestos que o país vive, em contestação pelo aumento da idade da reforma. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela presidência francesa.







O rei britânico deveria começar uma visita de três dias a França, no domingo. Esta seria a sua primeira viagem oficial enquanto rei a terras francesas e ainda esta sexta-feira de manhã as autoridades gaulesas garantiam a segurança da viagem.Porém, dados os intensos protestos e a marcação de greves, as autoridades acabaram por recuar. "Dado o anúncio feito ontem de mais um dia de protesto nacional contra a reforma das pensões marcado para terça-feira, a visita do rei Carlos, inicialmente marcada para de 26 a 29 de março, vai ter de ser adiada", refere um comunicado do Palácio do Eliseu A decisão foi tomada pelos os governos dos dois países, depois de uma chamada telefónica, feita esta manhã, entre Emmanuel Macron e Carlos III, refere o mesmo comunicado. Ficou a garantia francesa de querer receber o monarca "em condições que correspondem à nossa relação amigável".A visita será "reagendada o mais rapidamente possível", refere o gabinete de Macron.França tem vivido semanas de contestação intensa, depois do governo ter anunciado uma mudança no sistema de pensões, aumentando a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Os protestos já levaram à detenção de centenas de pessoas.