UE lança iniciativa para resgatar crianças ucranianas raptada pela Rússia

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje uma iniciativa conjunta com o primeiro-ministro da Polónia e com o apoio das Nações Unidas, para resgatar as mais de 16.000 crianças raptadas pela Federação Russa.







REUTERS / Clodagh Kilcoyne

"O primeiro-ministro [Mateusz] Morawiecki e eu vamos lançar uma iniciativa para resgatar estas crianças raptadas pela Rússia. Para isso, vamos organizar uma conferência – é ainda o início, vai ser um trabalho difícil -, para pressionar" a Federação Russa, disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas (Bélgica).Von der Leyen não especificou quando é que a conferência vai realizar-se.A iniciativa tem como propósito descobrir o "paradeiro destas crianças", que de acordo com a presidente da Comissão são milhares: "Sabemos hoje de 16.200 crianças deportadas [para a Rússia], apenas 300 regressaram [à Ucrânia].""[O rapto de crianças] é uma lembrança horrível dos momentos mais obscuros da nossa História o que está a acontecer lá [na Ucrânia]. Deportar crianças é um crime de guerra", acrescentou von der Leyen, ladeada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.E defendeu que ações como esta por parte do Kremlin "justificam completamente" o mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin."Isto [a iniciativa] inclui as crianças que foram, entretanto, 'adotadas' ou levadas para famílias de acolhimento na Rússia", completou a presidente da Comissão Europeia, que simulou umas aspas com as mãos quando utilizou a palavra "adotadas".Von der Leyen agradeceu também ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, - que participou na reunião - por "disponibilizar na totalidade as agências" da organização, já que "têm uma grande experiência em tópicos difíceis como este".