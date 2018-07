Lisa Matos é perita externa do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de asilo e trabalhou na fronteira entre os Estados Unidos e o México

A directora do programa de tratamento de tortura da Health Right International, em Nova Iorque, no âmbito das populações refugiadas, Lisa Matos, revela que em matéria de asilo Portugal tem uma grande abertura para o acolhimento de refugiados. A especialista, a tirar um doutoramento em Psicologia Clínica, diz que as pessoas não vão deixar de fugir. "Fazem o que quer que seja para salvar as suas vidas."



Quando e como começou o problema na fronteira entre o México e os Estados Unidos?

No segundo mandato de [Barack] Obama, a partir de 2013 e sobretudo no Verão de 2014, o número de pessoas a quererem entrar aumentou exponencialmente e a opinião pública começou a reivindicar fronteiras mais seguras. De 2013 a 2015, o número de pessoas apreendidas foi superior aos 15 anos anteriores.



Porquê?

Devido ao agravar das condições nos países do Triângulo Norte: Honduras, Guatemala e El Salvador. As fronteiras nesses países são muito permeáveis e há problemas sérios de gangues e de recrutamento, nomeadamente de crianças que são pressionadas a entrar e de meninas coagidas a serem namoradas dos líderes. Estes países estão no top dos mais violentos do mundo e com maior número de homicídios. Devido a estas condições insustentáveis, muitas famílias dirigem-se a norte.



O que fez Obama para reagir a esse aumento de entradas?

Para dissuadir a passagem da fronteira, em 2014 decretou que as famílias ficariam detidas em centros de detenção. Mas há uma ordem executiva de 1997, que se chama Flores, que diz que os menores não podem estar sob custódia por mais de 20 dias – é uma das coisas que [Donald] Trump está a tentar reverter, ele quer detenção por tempo indeterminado.



Mas o decreto não previa a separação das famílias?

Não, o arquitecto da separação das famílias foi Stephen Miller, conselheiro de Trump, e isso decorre de uma política punitiva dos migrantes que atravessam a fronteira. No entanto, é uma prática que continua a acontecer quando os adultos não conseguem provar parentesco, porque há preocupações reais de tráfico humano. O problema é que o Governo não está a ajudar as famílias a reencontrarem-se. O que lhes está a ser apresentado é que, para voltarem a ver os filhos, têm de concordar com a deportação.



