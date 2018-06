Nunca na história recente se registaram tantos refugiados no mundo. 16,2 milhões de pessoas perderam as suas casas, em 2017, muitas destas pessoas por uma segunda vez na vida. Actualmente existem 68,5 milhões de pessoas que foram forçadas a abandonar a sua casa e país.Este número de deslocados é composto por 25,4 milhões de refugiados, 40 milhões de pessoas que perderam a sua casa mas que se mantiveram no país de origem e há ainda registo de mais de 3 milhões de pedidos de asilo, mostra o mais recente relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Segundo esse mesmo relatório, dois terços dos refugiados (pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais) provêm de apenas cinco países: Síria (6,3 milhões de pessoas), Afeganistão (2,6 milhões), Sudão do Sul (2,4 milhões), Myanmar/Birmânia (1,2 milhões) e Somália (986.400).Estes novos dados surgem depois de uma visita da enviada especial do ACNUR à Síria, a actriz e realizadora Angelina Jolie, em que a mesma avisou sobre a falta de fundos para auxiliar o trabalho deste organismo para ajudar o país responsável pelo maior número de deslocados. Durante uma visita a um campo de refugiados na Síria que alberga 33.000 pessoas, Jolie anunciou que o orçamento do ACNUR para ajudar os refugiados sírios tinha diminuído consideravelmente em comparação com o ano passado. Segundo a actriz, o ACNUR conseguiu apenas 17% do financiamento necessário para ajudar refugiados. Segundo Jolie, esta realidade pode ter consequências humanas nefastas."Quando não existe a ajuda mínima necessária, as famílias de refugiados não podem receber o tratamento médico adequado. As raparigas e mulheres ficam vulneráveis a violência sexual, muitas crianças não podem ir à escola, e esbanjamos a hipótese de investir em refugiados para que estes possam adquirir novas competências e sejam capazes de sustentar a sua própria família", afirmou Jolie.Apesar do aumento do número de deslocados a nível mundial, em 2017 houve mais de cinco milhões de pessoas que puderam voltar ao seu país de origem. Mesmo assim, em onze anos, o número de refugiados aumento em mais de 25 milhões de pessoas. Em 2007, o ACNUR contabilizava 42 milhões de . Desde então todos os anos o número de refugiados tem aumentado.