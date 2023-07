Nicolas Petro foi acusado de ter recebido grandes quantidades de dinheiro de redes de tráfico durante a campanha presidencial do pai.

Luana Augusto com Leonor Riso

Colômbia: filho do presidente Gustavo Petro detido por lavagem de dinheiro

Nicolas Petro, filho mais velho do presidente colombiano Gustavo Petro, foi detido na sequência de uma acusação de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. A informação foi avançada este sábado pela Procuradoria-Geral da República da Colômbia.







Daysuris Vásquez, ex-mulher do político e também detida na sequência do mesmo caso, acusou-o de ter recebido grandes quantidades monetárias de narcotraficantes e contrabandistas durante a campanha presidencial. A investigação, de acordo com a Reuters, terá sido iniciada em março deste ano."Ao meu filho desejo sorte e força. Que todos estes acontecimentos construam o seu caráter e que ele reflita sobre os seus próprios erros. Como disse ao procurador-geral não vou intervir nem pressionar qualquer decisão" escreveu, nas redes sociais, Gustavo Petro.