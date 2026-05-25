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25 de maio de 2026 às 18:15

“A inteligência artificial precisa de ser neutralizada”: o que está em causa no novo alerta do Papa Leão XIV sobre a IA

O Papa Leão XIV alertou, esta segunda-feira, para os riscos da inteligência artificial, defendendo uma regulação “robusta” e maior controlo sobre o desenvolvimento da tecnologia, no seu primeiro documento encíclico, intitulado ‘Magnifica Humanitas’. O jornalista da AP Paolo Santalucia explica o alerta do pontífice e os riscos da IA.

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