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Mundo

Venâncio Mondlane: “Quero mudar Moçambique, mas nunca o farei pela força”

João Amaral Santos 26 de maio de 2026 às 23:00

Engenheiro florestal, bancário, pastor evangélico e ex-comentador político. O líder da oposição moçambicana ganhou espaço próprio e fundou um partido que parece ameaçar a dinastia da Frelimo.

Decorridos 51 anos da independência de Moçambique, Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial e líder do partido Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (Anamola), tornou-se a principal ameaça ao domínio político da Frelimo. O eco das mortes (mais de 400) na onda de protestos após as eleições de 2024 – que Mondlane reclama ter vencido – continua a alimentar a contestação ao Governo. Em entrevista à SÁBADO, o líder da oposição moçambicana denuncia “uma estratégia do regime para eliminar fisicamente” os seus apoiantes.

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