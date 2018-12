O governo do país confirmou a detenção dos dois cidadãos, que defende estarem a realizar actividades que "prejudicam a segurança nacional da China".

A China confirmou esta quinta-feira que deteve o canadiano Michael Spavor, que está actualmente sob custódia do Gabinete de Segurança Nacional de Dandong, localizado na província de Liaoning, no noroeste do país. O governo declarou ainda a detenção de Michael Kovrig, que estava desaparecido desde segunda-feira. O cidadão tinha sido, afinal, retido pelo Gabinete de Segurança Nacional de Pequim.

De acordo com o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Lu Kang, os canadianos estão a ser investigados por serem "suspeitos de levar a cabo actividades que prejudicam a segurança nacional da China". Na conferência de imprensa, o porta-voz informou que "os dois casos estão sob investigação" e que as autoridades notificaram o Canadá sobre os detidos, assegurando que os seus "direitos legítimos e interesses estão a ser salvaguardados".

Lu declarou que a detenção ocorreu seguindo as leis e regulamentos do país, recusando-se a prestar mais esclarecimentos sobre o paradeiro dos canadianos e se e quando serão libertados.





Spavor é director do Paektu Cultural Exchange, que organiza viagens turísticas e eventos desportivos na Coreia do Norte, trabalho que já o fez encontrar-se com Kim Jong-un, o líder norte-coreano. Kovrig trabalhou como diplomata do Canadá e estava recentemente associado à unidade de investigação International Crisis Group (ICG) que, segundo o porta-voz chinês, "não está registada na China".

Estas detenções só foram realizadas depois de o governo chinês ter ameaçado Otava com "graves consequências" caso não libertasse a directora-executiva da Huawei, Meng Wanzhou, detida na semana passada no Canadá a pedido das autoridades norte-americanas.

Os Estados Unidos acreditam que Meng terá exportado produtos originais dos EUA para o Irão e outros países que estão a sofrer de momento sanções por parte de Washington.

As autoridades norte-americanas têm 60 dias para apresentar um pedido de extradição de Meng Wanzhou. Se falharem a cumprir o prazo, a directora-executiva da Huawei terá de ser libertada. A China, por sua vez, exige que Meng saia da detenção da polícia canadiana imediatamente.