Na cidade de Longyan, no sudeste da China, pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas depois de um homem ter roubado um autocarro e ter conduzido contra pedestres numa rua da zona. A informação foi confirmada esta terça-feira pelas autoridades chinesas.

A imprensa chinesa local divulgou um vídeo que mostra uma dúzia de agentes a imobilizar o atacante no chão, no meio da rua, depois do crime. Os motivos que o levaram a cometer o atropelamento ainda não foram revelados.

Em Junho deste ano deu-se uma situação semelhante: uma pessoa morreu e dez ficaram feridas com diferentes níveis de gravidade depois de um homem ter conduzido uma empilhadora contra peões numa região do leste do país. Este acabou por ser abatido no local pela polícia chinesa.