Tammi Bleimeyer foi condenada a 28 anos de prisão por ter fechado o seu enteado, Jordan, numa pequena divisão por baixo das escadas da casa, alimentando-o apenas com pão e água.

Uma mulher norte-americana foi condenada a 28 anos de prisão por deixar o seu enteado a morrer à fome fechado num quarto de arrumações. Tammi Bleimeyer forçou Jordan, então com cinco anos, a dormir num pequeno espaço, por baixo das escadas, alimentando-o apenas com pão e água. A criança pesada 13 quilos quando foi encontrada pela polícia – o peso normal de uma criança de dois anos.

O caso foi conhecido em Março de 2014, quando um dos filhos da mulher decidiu contar tudo à polícia. Bleimeyer, que estava grávida de seis meses na altura, fugiu com Jordan mas foi encontrada num motel, a cerca de 20 quilómetros da casa.

Numa visita à habitação para verificar as condições de habitabilidade, as autoridades encontraram uma pequena divisão com pregos e fios expostos e um pequeno colchão, onde Jordan dormia.

A criança tinha os ossos visíveis através de sua pele e hematomas por todo o corpo e médicos que o observaram compararam o seu estado físico ao de vítimas do Holocausto. "Os médicos compararam o estado da criança à malnutrição dos sobreviventes do Holocausto. Estava quase a morrer de fome", indicou o procurador distrital, Stephen Driver.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">This evening a Harris County jury sentenced Tammi Bleimeyer to 28 years in prison for the 2015 case our office worked in which a 5 year old was starved and kept in a closet. Thank you to our investigators that built the case and to DA Kim Ogg’s Office for the prosecution! <a href="https://t.co/yyZOA6rJMS">pic.twitter.com/yyZOA6rJMS</a></p>— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) <a href="https://twitter.com/Pct4Constable/status/1072311594644840448?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de dezembro de 2018</a></blockquote>

A mulher foi agora chamada a julgamento pelo Tribunal Distrital de Harris, nos arredores de Houston, no estado do Texas, EUA, condenando a mãe de sete crianças depois de 10 dias de deliberação. Foi também condenado a 15 anos de prisão o pai de Jordan e companheiro de Tammi, Bradley Bleimeyer.

Dois dos filhos de Tammi Bleimeyer testemunharam contra a mãe. "Como pudeste passar uma criança por tudo isto? Causaste-me sentimentos de tristeza, raiva e confusão. Não consigo dizer se serei o mesmo emocionalmente por causa disto", referiu um dos filhos nas declarações.

A criança, agora com nove anos, está sob o abrigo da sua mãe biológica enquanto os restantes filhos estão agora na responsabilidade de Serviços de Protecção de Crianças – entre eles o filho recém-nascido de Tammi.