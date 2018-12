Liu Yanan recebeu uma sentença de 18 meses de prisão e ficou proibida de trabalhar com menores durante cinco anos. O caso despoletou ultraje na China, levando o governo a ordenar uma inspecção "imediata" a todos os jardins-de-infância.

Uma educadora de infância foi condenada esta sexta-feira na China a 18 meses de prisão e à proibição de trabalhar com menores durante cinco anos, por abusar fisicamente de crianças com agulhas e outros maus-tratos, sob ordem de um tribunal em Beijing.

No decorrer do caso foi descoberto que Liu Yanan, que trabalhava como professora na escola bilingue (Chinês e Inglês) RYB Education New World, espetou agulhas em quatro crianças em Novembro de 2017 e terá alegadamente dado medicamentos desconhecidos aos menores.

A investigação policial na escola decorreu no mesmo ano, depois de os pais terem encontrado marcas de agulhas espalhadas pelos corpos das crianças.

"As circunstâncias foram vis. O seu comportamento prejudicou gravemente a saúde física e metal dos menores", concluiu o tribunal chinês na declaração final, acrescentando que o abuso perpetrado pela chinesa não causou danos perduráveis nas crianças.

Apesar de a condenação, a sentença não convenceu diversos utilizares das redes sociais do país, que criticaram também o facto de os supervisores da escola não terem sido acusados depois da polícia chinesa os ter investigado. "O custo de cometer um crime é muito baixo! Isto é desculpabilizar crimes!", escreveu um indivíduo no Weibo, uma plataforma chinesa parecida com o Twitter, referindo que a Liu deveria ter sido banida perpetuamente de trabalhar com crianças.

O estabelecimento escolar, pertencente a uma companhia de Nova Iorque, nos EUA, que administra uma rede de escolas semelhantes, já pediu desculpa pelo incidente, mas recordou nas suas redes sociais que este abuso foi realizado por uma pessoa singular. No total, a empresa detém 500 jardins-de-infância e 1,300 centros de estudo espalhados pela China, para crianças até aos seis anos de idade.

Este não foi, porém, a única suspeita de abusos infantis contra a rede de escolas: em Abril do ano passado, a administração central da empresa suspendeu o director de um estabelecimento de ensino em Beijing depois de terem sido tornados públicos vídeos de professores a atirarem as crianças contra camas e a darem um pontapé num menor. Já em 2016, dois professores na província de Jilin, no noroeste do país, foram presos e condenados a 34 meses de prisão por baterem e espetarem violentamente agulhas de cozer nas cabeças, maxilares e nádegas dos alunos.

O caso causou polémica na China, com o governo a ordenar uma inspecção "imediata" a todos os jardins-de-infância do país.