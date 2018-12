Alunos do departamento de Engenharia Ambiental realizavam experiências para o tratamento de águas residuais.

Uma explosão seguida de um incêndio num laboratório da Universidade de Jiaotong, no norte de Pequim, fez esta quarta-feira três vítimas mortais.



Os estudantes do departamento de Engenharia Ambiental realizavam experiências para o tratamento de águas residuais quando a explosão aconteceu, por volta das 09h30 na China (02h30, em Lisboa).



De acordo com o departamento de bombeiros de Pequim, o incêndio foi rapidamente controlado e a universidade evacuada.