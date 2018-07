Há mais um nome conhecido envolvido nos escândalos de assédio sexual que têm abalado os EUA há vários meses. O chefe-executivo da CBS, Les Moonves, está a ser acusado por 6 mulheres de assédio sexual e intimidação e de outras formas de abuso por outras dezenas de alegadas vítimas.

Os presumíveis casos de assédio foram descobertos durante uma investigação do jornal norte-americano The New Yorker, com autoria de Ronan Farrow, que cita diversas mulheres como testemunhas e/ou vítimas.

No artigo de Farrow, lê-se que quatro mulheres descreveram os episódios de "toque forçado ou de beijos não-solicitados durante reuniões, num comportamento que dava a entender que seria algo rotineiro". Cerca de 30 testemunhas que trabalham ou estiveram na cadeia de televisão nos últimos anos afirmaram que este tipo de atitudes foi realizado também por outros profissionais de programas como CBS News e 60 Minutes, alegando que sofreram tipos de intimidação, discriminação de género ou retaliações por recusarem avanços sexuais dentro da empresa.

Uma das alegadas vítimas foi identificada como Illeana Douglas. Num comunicado divulgado após a publicação da peça jornalística, a actriz frisa que "as verdadeiras mudanças acontecem quando as vítimas de abuso sexual não são estigmatizadas como delatoras ou pessoas que têm alguma intenção escondida". "Falando por mim, uma verdadeira mudança ocorrerá quando eu puder entrar pelas portas principais da CBS e continuar a relação profissional e criativa que foi abruptamente interrompida em 1997", afirmou Douglas, referindo-se ao seu despedimento da estação depois do episódio.

A actriz, de 53 anos, narrou pormenorizadamente o episódio de alegado abuso sexual de que foi vítima, afirmando que Les Moonves a apalpou em 1997, agarrando-a e beijando "violentamente". "Vá lá, não sejas uma virgem núbil", ter-lhe-á dito o chefe-executivo, de 68 anos e casado. Quando tentou fugir, conta, ele bloqueou-lhe a passagem e ameaçou-a: "Vamos manter isto entre nós, certo?", disse alegadamente Les Moonves. Douglas acusa-o ainda de ter gritado com ela, garantindo-lhe que ela nunca não iria receber um "tostão" e que nunca trabalharia novamente para CBS, depois de a actriz ter sido demitida da estação uma semana após o presumível evento.

Farrow sublinha ainda no artigo que estes comportamentos revelam-se transversais na estação norte-americana, surgindo outros nomes como o do produtor Jeff Fager (60 Minutes). Seis testemunhas garantiram que o produtor encetou "avanços não-desejados" , relatando que Fager, "quando estava embriagado durante festas da companhia, costumava tocar nos funcionários de maneiras que os punham desconfortáveis".

Jeff Fager negou todas as acusações, enviando um comunicado à CNN na qual declara que é "errado a nossa cultura possa ser definida falsamente por poucas pessoas com uma ‘vontade de estabelecer uma opinião pessoal’ e que estão a usar um movimento importante como uma arma".





Mooves reconhece que colocou algumas mulheres desconfortáveis com as suas atitudes

O chefe-executivo da CBS emitiu uma declaração onde admite poder ter posto algumas mulheres numa posição desconfortável com os seus "avanços sexuais" no passado. "Esses episódios foram um erro e eu arrependo-me profundamente dos mesmos", acrescentou Moonves. "Mas eu sempre compreendi, respeitei e aceitei o princípio de que ‘não é não’ e nunca usei a minha posição para prejudicar a carreira de outrem", defende-se.

A CBS também já reagiu ao caso e garantiu que está a investigar a situação. "Após a conclusão dessa investigação, que envolve recentes alegações de episódios ocorridos há várias décadas, a direcção irá rever prontamente as provas e tomar uma decisão apropriada", prometeu a estação televisiva num comunicado.

Moonves trabalhou como chefe-executivo da Warner Bros antes de se juntar à CBS, fazendo parte da emissão de programas de sucesso como a série Friends. Foi trabalhar para a CBS em 1995 e em 2003 foi promovido a também chefe-executivo e responsável pela produção de A Teoria do Big Bang e The Good Wife.

Les Mooves torna-se assim mais um nome envolvido na crescente onda de denúncias de abusos sexuais nos EUA, que criaram o movimento #Me Too e já tornaram Harvey Weinstein arguido em casos de violação e abuso sexual.