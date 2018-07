Com um evento da importância do Mundial, jornalistas de todo o mundo viajaram para a Rússia para cobrirem os jogos no maior palco das competições internacionais. Infelizmente, o campeonato fora do campo está a ficar marcado pelos vários casos de assédio a repórteres, e alguns foram captados em vídeo.

A carregar o vídeo ...

O primeiro caso foi o de Julieth González Therán, jornalista espanhola. Um homem beijou na bochecha enquanto e apalpou-lhe o seio, enquanto ela a fazer uma reportagem em directo. Therán manteve a postura, mas não resistiu a partilhar o vídeo na sua conta de Instagram e escreveu: "Respeito! Não merecemos isto. Somos igualmente valiosas e profissionais. Partilho a alegria do futebol, mas temos de marcar os limites do afecto e do assédio".

A carregar o vídeo ...

Outro exemplo apanhado pelas câmaras foi o da jornalista argentina da ESPN Agos Larocca, que foi apalpada e beijada. A jornalista também não perdeu a serenidade e, desta vez, teve a ajuda de outra pessoa que puxou o agressor que estava vestido à viking.

Mais recentemente, Júlia Magalhães, jornalista da SportTV, canal brasileiro, foi muito elogiada pela sua reacção a um homem que tentou beijá-la, enquanto fazia uma reportagem. A repórter parou de olhar para a câmara e falou directamente com o homem que a tentou beijar, dizendo: "Não faças isso! Eu não te dei permissão para fazeres isso! Não faças isso nunca mais com um mulher, ok? Respeito!"

A carregar o vídeo ...

Magalhães contou à Globo Esporte que isto nunca lhe aconteceu quando fez reportagens no Mundial do Brasil em 2014: "É a segunda vez que isso acontece comigo aqui na Rússia. Eu sinto-me indefesa, vulnerável. Desta vez respondi, mas é triste, as pessoas não entendem".

Em Março de 2018, começou no Brasil o movimento #DeixaElaTrabalhar, que teve como causa a exaustão das jornalistas desportivas serem assediadas nos estádios, nas redacções e nas redes sociais. um grupo de 50 jornalistas gravou um vídeo a denunciar os abusos que sofreram e pediram para todas as profissionais de todas as áreas.

Dados da FIFA sobre cobertura mediática do Mundial enfatizam o sexismo que as câmaras têm captado nas últimas semana: Dos 16 mil jornalistas que estão na Rússia a cobrir o Campeonato do Mundo apenas 14% são mulheres.