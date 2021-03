Andrew Cuomo: Ascensão e queda de um herói

Até ganhou um Emmy (prémio considerado equivalente a um Óscar, para televisão), em novembro, graças ao seu programa televisivo diário, ao longo de 111 dias, no pico da primeira vaga, em que dava explicações detalhadas sobre a resposta à crise, com histórias reais de sucessos e fracassos face ao vírus.



Comparando com a reação do então presidente Donald Trump, do partido contrário, republicano, que minimizava os riscos da covid-19, chegando a recomendar aos norte-americanos que bebessem detergente e apanhassem sol para fortalecer a imunidade, esse acompanhamento público diário do governador de Nova Iorque, o democrata Andrew Cuomo, dava uma imagem oposta, de liderança, transparência e empatia para com o povo.



O seu desempenho era elogiado na imprensa e, à medida que a pandemia avançava, a sua popularidade crescia, atingido o nível mais alto desde que tinha assumido o cargo, em 2011. Aproveitando a maré, publicou um livro sobre como Nova Iorque enfrentou o coronavírus sob a sua liderança, que se tornou um bestseller, fazendo muitos questionar se ele não seria uma melhor aposta do partido do que o vencedor Joe Biden para tirar a Presidência a Trump.