A informação foi anunciada pelo Ministério da Saúde da Grécia.

O número de vítimas dos incêndios de segunda-feira passada na Grécia voltou a subir: já são 88 mortos confirmados, segundo Ministério da Saúde da Grécia, e a Reuters. O Ministério adiantou ainda, citado pelo jornal grego Tanea, que há 46 vítimas hospitalizadas com queimaduras. Nove dos feridos estão em estado crítico.



A vítima mais recente é uma mulher de 42 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.



Milhares de casas foram destruídas pelas chamas, principalmente no bairro de Mati, a norte de Rafina, onde há muitas casas de segunda habitação e muitos visitantes durante as férias de Verão. Até agora, especialistas gregos inspeccionaram 3505 casas afectadas pelos incêndios: 998 foram declaradas em ruínas e 794 estão temporariamente inabitáveis.



A Grécia vai começar também a enterrar as vítimas dos incêndios no leste de Ática este fim-de-semana, de acordo com um comunicado do governo grego. Este também já anunciou que irá implementar uma longa lista de medidas para lidar com a tragédia e prometeu concentrar esforços para resolver os problemas de décadas que afectam a Grécia, nomeadamente a falta de licenças de habitações residenciais e de organização urbana.



Depois de Alexis Tsipras ter assumido a culpa do governo grego pela tragédia que atingiu a Grécia na segunda-feira passada, já houve a primeira demissão voluntária de um deputado da cidade de Maratona, no sábado.