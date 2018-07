"Eu nasci pobre, feio, judeu e tive que lutar toda a minha vida para chegar a algum lado", disse o produtor, garantindo que o seu comportamento era "padrão".

Harvey Weinstein - o produtor de Hollywood que está no epicentro do escândalo de assédio sexual na indústria cinematográfica americana - admitu, após nove meses a declarar-se inocente, que assediou várias mulheres. Apesar da confissão, numa entrevista ao site americano Spectator, o produtor tenta justificar os seus actos dizendo que gestos semelhantes são "um padrão da indústria" e que "todos o faziam".



"Sim, eu ofereci-lhes trabalho enquanto actrizes em troca de sexo, mas o mesmo aconteceu com todos os outros [produtores]", disse, alegando que tudo não passava de um "padrão" da indústria.



Weinstein viu o seu nome manchado aos seu acusado por inúmeras caras de Hollywood, como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Ashley Judd, de assédio sexual. São mais de 20 as mulheres que o denunciaram por comportamentos que se prolongaram durante décadas. O produtor teve de se afastar após ter estalado o escândalo, que deu origem à camapanha 'Me Too'.



"Eu nasci pobre, feio, judeu e tive que lutar toda a minha vida para chegar a algum lugar. Nenhuma rapariga olhou para mim até eu ter feito sucesso em Hollywood", justificou o produtor.



Apesar de admitir o assédio, Harvey sublinha que nunca forçou ninguém.



Nos últimos meses, o produtor perdeu todo o seu legado e muitos são os que o consideram um "monstro".



A entrevista foi feita por um colunista do site, a pedido do próprio produtor.



Libertado sob fiança

Harvey Weinstein foi libertado sob fiança no dia 9 de Julho, em Nova Iorque. É suspeito de dezenas de crimes sexuais e o advogado calcula que deverão surgir mais acusações.



O produtor, de 66 anos, apresentou-se em tribunal no dia 9, em Nova Iorque, e declarou inocência perante novas acusações de crimes sexuais graves. No processo que corre em Nova Iorque total, está acusado de seis crimes, como agressão predatória e violação, relacionados com três mulheres. "Lutamos contra estas batalhas um dia de cada vez, e hoje vencemos este combate", afirmou o advogado Ben Brafman à saída do tribunal, a propósito da libertação do produtor sob fiança.