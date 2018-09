Donald Trump reagiu à polémica de Brett Kavanaugh ser acusado por uma antiga colega de escola de agressão sexual, descrevendo o candidato ao Supremo Tribunal dos EUA, a mais alta instância federal do país, de ser "uma das melhores pessoas" que já conheceu.

O presidente dos Estados Unidos também mostrou-se disposto a apoiar "todo o processo" e ouvir todos os envolvidos no caso, acrescentando que admite o adiamento da votação da nomeação de Brett Kavanaugh se tal for necessário. "Ele tem um intelecto incrível e é um juiz ilustre e respeitado por toda a gente", disse Donald Trump sobre Kavanaugh. "Nunca teve uma pequena mancha no currículo", concluiu.

Trump criticou ainda os Democratas por não terem divulgado a informação mais cedo, lembrando que a senadora Dianne Feinstein da Califórnia recebeu a denúncia em Junho, mas a situação só foi divulgada na semana passada. Questionado sobre se o juiz foi "convidado" a demitir-se por um jornalista, o presidente disse apenas "ridículo", afirmando que ainda não contactou com Kavanaugh desde que este foi publicamente acusado pela antiga colega.