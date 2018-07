O antigo produtor de cinema Harvey Weinstein enfrenta a possibilidade de ser condenado a prisão perpétua após duas novas queixas de "agressão sexual predatória". O procurador do distrito de Manhattan, Cyrus Vance, apresentou esta segunda-feira uma nova queixa de crime sexual em primeiro grau, por alegadamente ter encontrado provas de um outro acto de relação sexual forçada, cometido em 2006.

Weinstein, de 66 anos, enfrenta dezenas de acusações de assédio e abuso sexual por parte de mais de 70 de mulheres. Preso por suspeitas de que tenha violado duas mulheres, o produtor pode agora ser condenado a prisão perpétua.

Além da acusação de crime sexual em primeiro grau, o procurador deu entrada com mais duas queixas de "agressão sexual predatória", crime cuja sentença mínima é de dez anos e a sentença máxima é de prisão perpétua.

Em comunicado, citado pelo The Guardian, Vance afirmou que Harvey Weinstein está acusado "de alguns dos crimes mais sérios previstos no Código Penal do estado de Nova Iorque", processo que resulta "da extraordinária coragem demonstrada pelos sobreviventes que decidiram denunciá-lo".