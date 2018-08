Uma militar da Guardia Civil recebeu um castigo por se ter recusado a utilizar um colete à prova de balas masculino durante um exercício de tiro. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o director geral da Guardia Civil, Félix Azón, aprovou uma sanção de um mês sem poder trabalhar nem receber o ordenado para Pilar Villacorta.

O caso ocorreu em 2016, quando a militar assegurou ter sido obrigada pelo coronel chefe do Comando de Cantabria e usar coletes à prova de balas não adaptados ao corpo feminino. "Como se sentiria com uma tanga?", perguntou Villacorta ao seu superior. Estas palavras levaram à abertura de um expediente no qual era pedida uma suspensão de três meses – acabando esta por ficar reduzida a um mês.

Segundo um comunicado da Associação Unificada da Guardia Civil, foram ainda sancionados dois militares, Juan Couce e Alberto Alegría, por terem denunciado irregularidades nos seus locais de trabalho.

A Associação acredita que estes não são casos únicos mas sim "um exemplo mais dos numerosos representantes que são sancionados por exercer um legitimo direito".