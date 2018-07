As alterações climáticas fazem com que as vagas de calor que têm assolado a Europa do Norte tenham o dobro da probabilidade de ocorrerem, segundo um estudo, cujas conclusões foram divulgadas na sexta-feira.Cientistas do grupo que se designa por World Weather Attribution informaram este sábado que compararam observações e previsões dos Países Baixos, Dinamarca e Irlanda com registos históricos que recuam ao início do século passado.O estudo permitiu-lhes concluir que a probabilidade de calor extremo durante um período de três dias nestas áreas aumentou pelo menos para o dobro.Os cientistas daquele grupo, que trabalham na determinação da existência de ligações entre os fenómenos meteorológicos e as alterações climáticas, adiantaram que as situações actuais mais a norte da Europa são tão raras que não há informação suficiente para prever a sua futura ocorrência.Erich Fischer, um perito em extremos climáticos na universidade suíça ETH Zurich, que não esteve envolvido no estudo, disse que os autores usaram uma metodologia bem estabelecida e que as suas estimativas "até podem ser conservadoras".