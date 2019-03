Foram avistados um avião de carga com bandeira russa e um avião comercial no aeroporto de Maiquetia, nos arredores de Caracas.

Cerca de 100 militares russos chegaram à Venezuela este fim-de-semana. Um comunicado do governo de Nicolas Maduro indica que os russos estão em Caracas para discutir a manutenção de equipamento, treino e estratégia.

A reação surgiu depois de um avião de carga com bandeira russa e um avião comercial terem sido avistados no aeroporto de Maiquetia, nos arredores de Caracas. Os dois aviões estão a ser vigiados por um contingente da Guarda Nacional venezuelana.

Segundo Javier Mayorca, um jornalista venezuelano, desembarcaram do avião cerca de 100 soldados russos liderados pelo general Vasily Tonkoshkurov, que lidera a secção de mobilização das forças armadas russas. No local encontram-se também cerca de 35 toneladas de equipamento.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">More Russian soldiers unload in <a href="https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> to help prop up Pres. <a href="https://twitter.com/hashtag/Maduro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Maduro</a>. The Ilyushin IL-62M is used to carry military personnel and frequently flies troops from <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> to Syria -- indeed it stopped in <a href="https://twitter.com/hashtag/Syria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Syria</a> on its way from Russia to <a href="https://twitter.com/hashtag/Caracas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Caracas</a>. <a href="https://t.co/YfU2SnZacJ">pic.twitter.com/YfU2SnZacJ</a></p>— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) <a href="https://twitter.com/steve_hanke/status/1109913312559616001?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de março de 2019</a></blockquote>

Apesar do apoio demonstrado por vários países a Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino da Venezuela, a Rússia continua a apoiar Maduro. Outro aliado é a China.

Segundo o jornal The Guardian, os dois países emprestaram vários milhões de dólares ao governo de Maduro.

Os Estados Unidos preparam-se para aplicar mais sanções a partir de 28 de abril, limitando ainda mais as importações de crude.