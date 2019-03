Os Estados Unidos continuarão a apoiar Juan Guaidó e este, em breve, terá os militares em peso do seu lado, assume o representante especial Elliott Abrams.

Certeza número 1: os Estados Unidos não vão negociar com Nicolás Maduro. A garantia foi dada por Elliott Abrams, representante especial dos EUA para a Venezuela, num briefing online com jornalistas internacionais ao início da tarde desta quinta-feira, 28, e que a SÁBADO acompanhou.



"Pompeo disse ontem no congresso o que tem sido a nossa política: não há provas de que negociar com Maduro terá resultados. Houve negociações anteriores com a oposição e ele fê-las apenas para prolongar [as coisas]." A única negociação com Maduro, asseverou, será sobre quais as suas condições de saída.



Certeza 2: Guaidó é aposta para continuar

Em cerca de 20 minutos, Elliott Abrams respondeu a perguntas sobre o apoio russo e turco ao regime venezuelano. E garantiu que os EUA manterão o apoio a Juan Guaidó, o engenheiro que que os EUA e "outros 53 países" consideram "o presidente legitimo da Venezuela", e a intenção de realização de eleições presidenciais e para a Assembleia Nacional. Mas que os Estados Unidos não têm um calendário para isso.



Certeza 3: Os militares vão acabar por agir

"É perturbador", confessou Abrams à pergunta: pode explicar por que é que no meio desta crise, com falta de comida, fármacos, os militares ainda apoiam Maduro? ""Creio que o primeiro [motivo] é o medo. Há milhares de agentes dos serviços secretos em Caracas e um dos seus principais objetivos é garantir que quem faz essa mesma pergunta" não a faz.

Depois, nos postos mais altos da hierarquia, os generais (são uns "dois mil", estimou o diplomata norte-americano) "ainda beneficiam de participar no regime". Mas, explicou, "temos algumas provas que isto está a ser pensado no exército. Tem-se um irmão e uma irmã, primos, sabe o que eles sofrem. Há conversas a acontecer – felizmente que não são visíveis" (aos olhos e ouvidos dos serviços secretos, leia-se). "E creio que no final os militares irão agir a favor do povo venezuelano."



Certeza 4: A Rússia não vai recuperar o seu dinheiro

O que pretende a Rússia ao apoiar o regime de Maduro e colocar militares (há poucos dias terão chegado cerca de mil)? "A Rússia está a pensar que está a proteger o seu dinheiro no país" Num encontro com Ryabkov, um dos responsáveis pela diplomacia russa, em Roma, Abrams argumentou que "não conseguirão recuperar o dinheiro", porque "o regime de Maduro está a [arruinar] a Economia".



Certeza 5: EUA sancionam, mas (para já) pouco

Os Estados Unidos concordam com o pedido de Juan Guaidó para que se coloquem mais sanções, "especialmente aos bens financeiros do governo de Maduro". E pediu aos governos, nomeadamente da União Europeias, para "reverem as suas sanções e os vistos para representantes do regime de Maduro".



Contudo, Abrams ripostou o discurso oficial de Maduro e dos seus apoiantes que atribuem aos Estados Unidos a responsabilidade pela falta de alimentos ou de energia no país.



"As sanções dos EUA começaram há cerca de 2 meses, mas em alguns casos com 90 dias [para implementação] pelo que ainda não começaram. Não tivemos nada a ver com os 1000% de inflação, com o black out contínuo que causa devastação, com o regresso de doenças que estavam eliminadas da Venezuela."



"Estamos a tentar levar ajuda humanitária para a Venezuela. Porque é que continua na Colômbia? Por uma razão, Maduro bloqueia. Este regime utilizou a ajuda humanitária como arma."